الشورى يناقش تقريري هيئة التحقيق ووزارة التجارة

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الرياض – واس

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان .

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن , التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436 /1437هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى . . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436 /1437هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 م وذلك بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 1 /7 /1437هـ , الموافق 8 /4 /2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.