الشيخ الشثري يحاضر عن القدوة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

ضمن برنامج (كيف نكون قدوة) الذي تنظمه الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة ، يستضيف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هئية كبار العلماء للمشاركه بمحاضرة قيمة عن شرح كتاب فقه المناسك والتي ستقام ضمن فعاليات الدورة العلمية المكثفة التي ينظمها الفرع والتي تستهدف دعاة الفرع وستقام بقاعة المحاضرات الكبرى التابعة لجامع الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة خلال الفتره من 30 ربيع الثاني الحالي حتى 2 جمادي الأولى القادم.

صرح بذلك فضيلة مدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي الذي قدم شكره وتقديره لمعالي الشيخ الشثري على استجابته لدعوة الفرع جزاه الله خيرا ومشيرا الى ان هذه الدورة تأتي ضمن العديد من الدورات التي ينظمها الفرع لمنسوبيه من دعاة ومدراء وموظفين و مراقبين ضمن مشاركته الفعالة في مشروع كيف نكون قدوة الذي تنظمه امارة منطقة مكه المكرمة بإشراف و متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.