الشيخ الفوزان يحاضر عن ” الأمن الفكري” بجامعة الحدود الشمالية
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استضافت جامعة الحدود الشمالية اليوم معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان .
وألقى الشيخ الفوزان محاضرة على مسرح كلية التربية والآداب بالجامعـة بعـنـوان” دور الجامعات في تحقيق الأمن الفكري”.
وتم نقلها عبر تقنية البث المرئي إلى جميع فروع الجامعة ( طلاب وطالبات) في عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة .
وفي ختام محاضرته أجاب فضيلته على أسئلة واستفسارات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين .
وتأتي محاضرة الشيخ الفوزان في إطار سعي الجامعة لتحصين أبنائها الطلاب والطالبات ضد التطرف والفكر الضال .
الوسوم:الأمن الفكري
التصنيف: محليات
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