العدد 21923 03 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الشيخ الفوزان يحاضر عن ” الأمن الفكري” بجامعة الحدود الشمالية

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الشيخ الفوزان يحاضر عن ” الأمن الفكري” بجامعة الحدود الشمالية
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استضافت جامعة الحدود الشمالية اليوم معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان .

وألقى الشيخ الفوزان محاضرة على مسرح كلية التربية والآداب بالجامعـة بعـنـوان” دور الجامعات في تحقيق الأمن الفكري”.

وتم نقلها عبر تقنية البث المرئي إلى جميع فروع الجامعة ( طلاب وطالبات) في عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة .

وفي ختام محاضرته أجاب فضيلته على أسئلة واستفسارات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين .

وتأتي محاضرة الشيخ الفوزان في إطار سعي الجامعة لتحصين أبنائها الطلاب والطالبات ضد التطرف والفكر الضال .

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التصنيف: محليات

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