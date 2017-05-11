الشيخ المري يزور جمعية (سواعد) بالشرقية

شارك عبر واتساب

البلاد – إبراهيم المدني

أشاد عضو هيئة الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ علي المري بالعاملين في جمعية سواعد من ذوي الإعاقة الحركية الذين يديرون الجمعية بالكامل من أبناء وبنات الوطن من ذوي الاعاقة الحركية وكذلك اعضاء مجلس ادارتها من ذوي الاعاقة ايضاً ،

معبراً عن سروره اثناء زيارته أمس الأول لمقر الجمعية في الخبر بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد ونائب رئيس المجلس الاستاذ عبدالله بن ابراهيم الدامغ وامينها العام الاستاذ خالد بن أحمد آل عبيد واعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجموعة من منسوبيها ،

ومبديا دعمه للجمعية بشتى الإمكانيات المتاحة والتواصل مع جمعيات المنطقة ورجال الأعمال لدعم الجمعية سواء ماديا أو عينيا وقدم شكره لرئيس مجلس ادارة الجمعية ولجميع العاملين بها .

وقال مخاطباً منسوبي الجمعية بحضور ” ان ما تسعون إليه من تدريب وتوظيف اغلب المستفيدين لتخفيف الأعباء عليهم له أمر فريد طيب مبارك. وقد تجول فضيلته في مقر الجمعية وقدم له أحد اعضاء الجمعية شرحاً مفصلاً عن احدث الأجهزة الطبية التي استوردتها سواعد والذي يعتبر اول جهاز على مستوى العالم يساند ذوي الاعاقة ويساعدهم على الوقوف والمشي ايضاً .