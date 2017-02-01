الشيخ صالح بن حميد يلقي درسه العلمي بالمسجد الحرام

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

في إطار رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية وانطلاقاً من الحرص على توعية العمار والزوار والاستفادة من الدروس العلمية المقامة في رحاب الحرمين والتي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد درسه العلمي بالمسجد الحرام. وتأتي هذه الدروس العلمية تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – في تقديم كافة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وذلك بإشراف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

يذكر أن الرئاسة تحرص على نشر العلم النافع لزوار ورواد وعمار بيت الله الحرام, والاستفادة من الدروس العلمية وتطبيقها والسير على نهجها والتمسك بمبادئها القويمة.