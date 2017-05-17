الصابون المعقم ما بين الإعلانات التجارية والحقيقة

شارك عبر واتساب

جدة – وليد الفهمي

على الرغم من كثرة تواجدها في الأسواق المحلية إلا أنه لا يمر ساعة في مشاهدة التلفزيون إلا وتشاهد إعلاناً عنها.

ويزعم منتجو الصابون المعقم أنه وبلا شك يقضي على ما بنسبته 99% من الجراثيم في المنزل والايادي وغيرها إلا أن استشاري الأمراض الجلدية الدكتور سلطان بن حمد الخنيزان أكد لـ (البلاد) إن بعض ما يعلن من قبل بعض شركات الصابون والمنظفات والتي تزعم ان منتجاتها من الصابون المضادة للبكتيريا مفيدة صحيا غير دقيق ولم يثبت علمياً .

وقال إن اضافة مواد مضادة للبكتريا في الصابون ليس له فوائد صحية ولا تختلف فوائده التنظيفية عن الصابون العادي، ولا يوجد دليل علمي على انه يقي من الأمراض كما تزعم الإعلانات الترويجية لبعض المنتجات الشهيرة التي تروج بالأسواق المحلية مضيفاً الى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية صرّحت أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن الصابون المضاد للبكتريا أكثر فائدة صحيا من الصابون العادي في منع الامراض بل هناك قلق وشكوك من أن الصابون المعقم قد يكون ضارا بالصحة. ودعت الهيئة المصنعين في عام 2013 الى تقديم مايثبت تلك الادعاءات وفي خطوة لاحقة ونظرا لعدم تقديم المصنعين ما يثبت تلك الادعاءات فقد تم حظر الدعاية غير الموثقة لتلك المنتجات.

واكتملت حملة هيئة الغذاء والدواء الامريكية ضد ادعاءات تلك الشركات في العام الماضي 2016 عندما منعت 19 منتجا كيميائيا من الصابون المعقم بعد تزايد التقارير عن أضراره الصحية، واهم تلك المواد هي مادتا التريكلوسان والتريكلوبان والتي منعت نهائيا من ترويجها او اضافتها الى الصابون والمنظفات ، وتتحدث التقارير الطبية كثيرا عن أضرار المادتين ومن أهمها انهما قد تسببان خللا في الغدد الصماء اذا استخدمت بجرعات عالية، كما قد تؤثر على الاجنة وعلى المحتوى البكتيري الطبيعي والمفيد في أمعاء الانسان اضافة الى زيادة تكون البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية كما تتواتر معلومات غير مؤكدة انهما قد تسببان السرطان في بعض الحيوانات.