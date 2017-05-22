الصحة العالمية تبحث في الرياض القضاء على الكوليرا باليمن

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتزامها إرسال فريق الطوارئ على وجه السرعة إلى الرياض واليمن لبحث السيطرة على وباء الكوليرا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط بجنيف، بمشاركة وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، وحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت تشان، والمدير الاقليمي لمكتب المنظمة لشرق المتوسط الدكتور محمود فكري.

وقدم باعوم شرحا مفصلا عن الوضع الصحي في اليمن، خاصة ما يتعلق بانتشار الإسهالات المائية الحادة والكوليرا.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تبذل قصارى جهودها لاحتواء تلك الجائحة بدعم من دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية، مشيدا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدة العاجلة لبلاده.

وقال أن وزارة الصحة أنشأت مراكز استقبال، ووفرت الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات التي ثبت فيها تلك الحالات، وكذلك فرق الترصد الوبائي، إضافة إلى حملات التوعية والتثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبا منظمة الصحة العالمية بتقديم المزيد من الدعم في مواجهة تلك الجائحة.

وأشارت المنظمة، إلى أنها أعدت الخطة الكاملة مع باقي الشركاء للسيطرة على وباء الكوليرا، وسيقوم فريق الطوارئ على وجه السرعة بزيارة الرياض واليمن للتباحث في هذا الأمر.