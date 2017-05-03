العدد 21923 03 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الصحة العالمية : غسل اليدين ينقذ 8 ملايين سنويا

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الصحة العالمية : غسل اليدين ينقذ 8 ملايين سنويا
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جدة ــ البلاد
قالت منظمة الصحة العالمية إن الالتزام بالممارسات الجيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل غسل اليدين، ينقذ حياة 8 ملايين شخص سنويا حول العالم.
واوضح بيان اصدرته المنظمة، امس الثلاثاء، بمناسبة “اليوم العالمي لنظافة الأيدي”، الذي يحييه العالم في 5 مايو من كل عام، أن غسل الأيدي يَحد من خطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.
ورفعت المنظمة هذا العام شعار “واجهوا مقاومة المضادات الحيوية… الأمر بأيديكم”، لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها التي تهدف إلى تغيير السلوكيات بغية الحد من انتشار العدوى، ومِن ثم إنقاذ أرواح الملايين من البشر
ودعت البلدان ومرافق الرعاية الصحية إلى تعزيز برامجها للوقاية من العدوى ومكافحتها استنادا إلى المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن العناصر الأساسية التي تتألف منها هذه البرامج.

التصنيف: الأخيرة

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