الصحة العالمية : نصف الوفيات في العالم بلا سبب

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لندن ــ رويترز

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إن نصف حالات الوفاة في العالم لا تزال بلا سبب معروف، الامر الذي يعني صعوبة مراقبة ووضع السياسات الصحية الفعالة.واشار تقرير صادر عن المنظمة الى إن تحسن جمع الإحصائيات أدى إلى تسجيل سبب وفاة 27 مليون شخص من بين 56 مليون حالة وفاة على مستوى العالم في 2015 بالمقارنة مع نحو ثلث عدد الوفيات في 2005.

وقالت المنظمة إن دولا من بينها الصين وتركيا اتخذت “خطوات واسعة” في مجال جمع البيانات

وقالت ماري بول كيني مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون أنظمة الصحة والابتكار في بيان إنه وعلى الرغم من تحسن الأمور كثيرا في السنوات القليلة الماضية فإن دولا كثيرة ما زالت لا تجمع بيانات صحية بكفاءة عالية بانتظام، وأضافت “إذا كانت الدول لا تعلم ما الذي يجعل الناس يمرضون ويموتون فمن الأصعب معرفة ما يجب فعله حيال ذلك”.

وركز تقرير المنظمة لهذا العام على أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وهي مجموعة أهداف تم الاتفاق عليها عالميا وأقرت في 2015 وتعنى بمسائل مثل الصحة والمناخ والصرف الصحي وانعدام المساواة الاقتصادية.