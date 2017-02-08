الصحة تقلص التعاملات الورقية 52%

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الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة عن إنخفاض تعاملاتها الورقية بنسبة تجاوزت 52 % ‏ حيث بلغ عدد المعاملات الورقية خلال الأربعة أشهر الماضية 202.166 معاملة مقابل 469.551 معاملة تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورصد برنامج “سهل” الإلكتروني الذي تعمل به الوزارة أكثر من 784.443 معاملة إلكترونية خلال الأربعة أشهر الماضية (أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر2016 ـ ويناير2017 )

وأسهم البرنامج في تقليص أعداد المراسلات الورقية التي بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى 52% .