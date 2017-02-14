“الصحة ” تنظم ورشة عمل لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي الخاص

شارك عبر واتساب

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة:

أن القطاع الخاص شريك أساس مع الصحة للعمل يداً بيد للسير بركب التطور في المجال الصحي إلى آفاق كبيرة وعلى المدى البعيد.

لتكون الخدمات الصحية متطورة ليس على المستوى المحلي فقط بل وتتخطى ذلك لتصل إلى النطاق العالمي.

ولتصبح المملكة متقدمة صحياً بل وتقدم خدماتها في مجال السياحة العلاجية وبجودة عالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي أقامته “الصحة” مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص اليوم بمدينة الرياض.

حيث ركز اللقاء من خلال المحاور التي تناولها على أهمية تفعيل الشراكة بين “الصحة” والقطاع الخاص.

والتعاون الكبير بينهما في جميع قطاعات “الصحة” في سبيل تسهيل الوصول بالخدمة الى جميع أنحاء المملكة .

بالإضافة الى أهمية القطاع الصحي الخاص ودوره الفاعل في دعم مسيرة العمل الصحي في المملكة.

كونه شريك أساس للصحة ورافد حيوي لجهودها المبذولة لتطوير القطاع الصحي.

وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

والعمل على استثمار جميع الإمكانات المتاحة وتحقيق الاستفادة المثلى منها بما ينعكس إيجاباً على رفع مستوى الأداء والكفاءة في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

تمشيا مع التوجيهات السامية الكريمة والتي تؤكد دائماً على ضرورة تناغم الجهود وتضافرها بين مؤسسات المجتمع لخدمة المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له.

كما تطرق اللقاء إلى التوجه الذي قامت به “الصحة” مؤخراً بإطلاق الخدمات الإلكترونية في مجال تخليص الرخص وتجديدها.

واشتراطات المزاولة والتي ستعجل في إصدارها خلال دقائق قليلة .

وكذلك خدمات العيادات المتنقلة والنقل الإسعافي على مستوى القطاع الخاص وعمل لائحة خاصة بها.

بالإضافة الى المشاركة المجتمعية وأهميتها عبر الجمعيات الخيرية القائمة والتي تخدم القطاع الخاص الصحي بالجهد والأفكار أو التبرعات بالمشروعات الخيرية .

وضرورة الاهتمام بالجودة العالية والنظرة المستقبلية لإظهار نتائج الاستثمار على المدى البعيد في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والشراكة بين “الصحة” والقطاع الخاص .

وكانت ورش العمل في اللقاء قد حفلت بالعديد من النقاشات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مساهمة القطاع الخاص في برنامج التحول .

ودعم الصناعة المحلية وتحديات ومعوقات البيئة الاستثمارية الصحية .

الاحتكار والمنافسة وهيكلة السوق إضافةً إلى موضوع العمل الخيري التطوع .

وحفلت تلك الأوراق على العديد من الحوارات والمناقشات الهادمة والتي اظهرت من خلالها العديد من النتائج والتوصيات.

التي ستعمل عليها وزارة الصحة بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق أهداف رؤية المملكة.

حضر اللقاء كلاً من معالي نائب وزير الصحة للتطوير والتخطيط الأستاذ فهد الجلاجل.

ومعالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الأستاذ حمد الضويلع .

ومعالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في الأمانة العامة بمجلس الوزراء الاستاذ فهد السكيت .