الصقيع يخيم على مدن الشمال السعودي والسامري يدفئ الأهالي

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أشعلت موجة البرد القارس والصقيع التي تجتاح دول الخليج العربي والشام والعراق مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف منصاته تحت وسوم مختلفة.فأطلق ناشطو المناطق التي تجتاحها هذه الموجة غير المسبوقة منذ سنوات وسم #صور_لنا_درجه_حرارة_مدينتك، لتبادل أخبار المناطق ودرجات الحرارة المتدنية التي سوف تسجلها كل منها.

وتنبأت الأرصاد الجوية في عدد من الدول قبل أيام أن تؤثر موجة قوية من البرد والرياح على منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية والعراق والشام نهاية هذا الأسبوع، مع فرص لتساقط الأمطار والثلوج.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس، أن البلاد ستشهد هطول أمطار متفرقة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية، يومي الخميس والجمعة.