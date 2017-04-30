الصنيع مرشح للاحتراف

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الرياض- البلاد

ذكرت تقارير ، أن اتحاد الكرة بصدد تعيين حمد الصنيع، مدير إدارة المنتخبات السنية، في إدارة الاحتراف، خلفًا للمهندس طارق التويجري. كان التويجري، مدير إدارة الاحتراف السابق، استقال الأسبوع الماضي من منصبه؛ بداعي التدخل في عمله بشكل عام، وفي قضيتي محمد العويس، وعوض خميس، بشكل خاص. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد، الخميس المقبل، اجتماعًا سيؤكد من خلاله تعيين الصنيع بشكل رسمي ليتولى ملف الاحتراف بالكامل، وتعديل لوائحه بالشكل الذي يتناسب مع المتغيرات الحالية. كان اتحاد الكرة، فرض عقوبات على اللاعبين عوض والعويس على خلفية قضيتيهما مع إدارات أندية الهلال والنصر والشباب. وقضى الاتحاد بتغريم العويس المنتقل للأهلي من الشباب، 300 ألف ريال، وتغريم عوض خميس، بعدما وقع للهلال، ثم عاد ووقع مع ناديه النصر، 300 ألف ريال وايقافه 6 أشهر، وتغريم الهلال والنصر 500 ألف ريال لكل منهما.