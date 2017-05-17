الصين تجمع (الحمض النووي) لمسلميها

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جدة ــ وكالات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الصين تعمل على جمع “الحمض النووي” الخاصة بسكان إقليم شينجيانغ المسلم

وبحسب “أسوشيتد برس” نقلاً عن المنظمة فان الشرطة المحلية حصلت على معدات لتحليل عينات الحمض النووي بأكثر من 11.5 مليون دولار، وقالت مايا وانغ وهى باحثة في المنظمة، ان هذه الخطوة تفتح الباب امام جمع المعلومات بشكل جماعي عن الأشخاص غير المرتبطين بالتحقيقات الجنائية.

وشهد الإقليمية المضرب موجة هجمات قاتلة في السنوات الأخيرة ضد المسلمين .

وكجزء من الحملة الأمنية الأوسع، ذكرت السلطات العام الماضي، أن سكان شينجيانغ سيقدمون عينات من الحمض النووي وبصمات الأصابع وتسجيلات صوتية للحصول على جوازات سفر أو السفر إلى الخارج.