الصين تعلن دخول شركات كبرى للسوق السعودي

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الرياض ــ البلاد

كشف السفير الصيني لدى المملكة السيد لي هواشين عن سعي شركات صينية ضخم الدخول للسوق السعودي في الفترة المقبلة، وقال هواشين ان علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين اكتسبت زخما كبيرا في مختلف المجالات وخصوصاً التجارة والاستثمار، بعد الزيارة التاريخية الناجحة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للصين وما تمخضت عنه من اتفاقيات ونتائج، كما اتسعت فرص التعاون نتيجة إطلاق مبادرات رؤية المملكة 2030، ومبادرة تطوير طريق الحرير القديم.

ولفت هواشين خلال تشريفه اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي لعرض تجربة شركة هواوي الصينية الى إن أصحاب القرار في بلاده ينظرون إلى رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني 2020، بانها تمثل فرصا واسعة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كاشفاً عن ارتفاع حجم التجارة بين البلدين الى 43 مليار دولار عام 2016، رغم تقلب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما يجعلهما من اكبر الشركاء التجاريين، وقال إن تجربة هواوي في المملكة تعد من أبرز تجارب الاستثمار والتعاون في مجالات الاتصالات وتشجيع الابتكار بين البلدين.

وتوقع هواشين ان تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً أكبر بين البلدين ودخول الكثير من الشركات الصينية الكبرى في شراكات جديدة بالسوق السعودية، والمساهمة في تنفيذ برامج التحول الوطني، واشار كذلك إلى أن قمة التعاون الدولي التي ستستضيفها الصين في مايو المقبل ستكون فرصة لمتابعة برامج الشراكة والتعاون بين البلدين.