الضنك يضرب بحره والأهالي يناشدون بالتدخل العاجل

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جده – وليد الفهمي

تسببت حمى الضنك في ادخال عدد كبير من اهالي بحره الى المستشفيات لتلقى العلاج حيث تجاوز عددهم 16 شخصاً .

وأشارت مصادر (البلاد) الى انتشار مرض حمى الضنك بشكل ملفت ببعض من احياء محافظة بحره مما أربك الاهالي الذين طالبوا بتحرك الجهات المعنية لانقاذهم من ذلك الوباء .

وناشد العديد من الاهالي بانهاء معاناتهم وانقاذهم من الحمى التي قالوا أنها تنتشر بكثره باحياء بحره

وعزا الأهالي انتشار المرض بسبب تسرب مياه عين العزيزية التي اغرقت الحي بطفح المياه وركودها بجانب تهشم وتكسر انابيب العين.

وقال احد سكان المحافظة – فضل حجب اسمه – أن الحل يكمن في ضرورة معالجة تسربات المياه من قبل شركة المياه وردم المستنقعات الراكده للمياه من قبل امانة العاصمة المقدسة.

واستنطقت (البلاد) الناطق الاعلامي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي الذي قال ان صحة مكة المكرمة تحرص على عمل البرامج التوعوية الصحية للأهالي من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومن ثم تقوم باكتشاف الحالات المشتبهه والبدء في علاجها .

ونوه العتيبي إلي أن هناك برامج للمكافحة الشاملة للبعوض والحشرات الناقلة للمرض وكذلك ردم للمستنقعات الغير دائمة وشفط وسحب لمياه الأمطار وغيرها مؤكداً أنها مسؤولية الأمانة العامة لمكة المكرمة وكذلك مشاريع الرش الجوي والأرضي من خلال وزارة الزراعة.

واكد انه تم تسجيل حالات وفاة خلال الفترة من 2/4/2017م وحتى 30/4/2017 تمثلت في عدد ( ١٦ ) حالة اشتباه بحنى الضنك تمثلت في عدد ( ٦ ) حالات إيجابية وعدد ( ٥ ) سلبية بجانب عدد ( ٥ ) حالات مازالت تحت الفحص.