الطب الرياضي يقر خطة تطوير أجهزة الاتحادات الطبية لثلاث سنوات

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الرياض-البلاد

استعرض الاتحاد السعودي للطب الرياضي الخطة الإستراتيجية للاتحاد التي تركز على دعم أهداف واستراتيجيات اللجنة الأولمبية العربية السعودية وخدمة برنامج النخبة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول عقب التشكيل الجديد برئاسة الدكتور قاسم المعيدي مساء امس بحضور كافة أعضاء المجلس في مقر الاتحاد بالرياض.

وناقش الاجتماع خطة تطوير الاجهزة الطبية في الاتحادات الرياضية والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة 2017-2020م،

وانتخاب الدكتور محمد فقيهي نائباً للرئيس إضافة إلى تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد، حيث يرأس الدكتور محمد الحكمي لجنة التعليم والتدريب، وإقرار لجنة البحوث والدراسات والتي من ابرز مهامها الاشراف على الدورية العلمية للاتحاد السعودي للطب الرياضي.