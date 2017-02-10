الطب العسكري الميداني يعرّف الزوار بالتعامل مع الإصابات

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الجنادرية – البلاد

يشارك الطب العسكري الميداني في مهرجان الوطني للتراث والثقافة المقام على أرض الجنادرية بالرياض تحت مظلة الشؤون الصحية بالحرس الوطني, بهدف تعريف الزوار بكيفية إسعاف حالات الاصابات العسكرية .

وأوضح الرائد مسعف عصام عدنان برهان, أن ركن الطب العسكري الميداني, تضمن تدريباً على إسعاف حالات الاصابات الميدانية التي تحدث في الظروف القتالية للقوات والوحدات التي في خط الأمام كالنزف الخطير, مشيراً إلى أنه خصص لكل إصابة أدوات ومعدات جهزت في حقيبة على ظهر المسعف, وفي المدرسة العسكرية للعلوم الطبية في الحرس الوطني يتم تدريب المسعفين العسكريين على إصابات النزيف الشرياني وكيفية السيطرة عليه, وتطبيق الرعاية الطبية التكتيكية الميدانية .

وأفاد مسؤول العلاقات العامة في الطب العسكري الميداني نواف العجمي من جهته, أن مشاركة الطب العسكري الميداني في فعاليات الجنادرية, يهدف لاظهار دور الطب العسكري الميداني وعرض بعض الجهزة الطبية, وكيفية التعامل مع الإصابات, مشيرًا إلى أن ركن الطب العسكري الميداني, يندرج تحته أقسام, تشمل مستشفى صقر الجزيزة الميداني الموجود في نجران, ويخدم القوات المشاركة في الحد الجنوبي, وهو مستشفى متحرك يضم غرف عمليات وتنويم ويعمل به عسكريين صحيين من جميع التخصصات، بالإضافة إلى الكتيبة الطبية التي تضم طاقم اسعافات وأفراد مدربين, والمدرسة الصحية (العلوم الصحية المساعدة) التي تعنى بتخريج العسكريين الصحيين والفنيين .