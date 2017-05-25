الطقس.. أتربة وغبار على “8” مناطق بالمملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والجوف، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والشرقية, ونجران, والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، وأن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، والرياض, نجران.
كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة, والأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة, بينما يكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على منطقة الشرقية.
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
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