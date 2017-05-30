العدد 21950 30 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الطقس.. أجواء حارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة

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الطقس.. أجواء حارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية ونجران تمتد لتؤثر على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الشرقية والجنوبية منها.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة)، في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة.

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التصنيف: محليات

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