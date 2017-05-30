الطقس.. أجواء حارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية ونجران تمتد لتؤثر على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الشرقية والجنوبية منها.
كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة)، في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة.
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
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