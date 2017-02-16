الطقس: أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

شارك عبر واتساب

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم (الخميس), سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية وتكون الضباب على المرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة

والأجزاء الشرقية والجنوبية لمرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت الهيئة، هطول أمطار متفرقة على شمال المملكة تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم

في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ومن ثم وسط المملكة

يصحب هذا الانخفاض نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية

مع فرصة لتساقط الثلوج على أجزاء من شمال المملكة خلال ساعات الليل وصباح الغد.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-45 كم/ساعة

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 – 40 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج

بينما تكون الرياح على الخليج شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.