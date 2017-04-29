العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الطقس.. أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة

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الطقس.. أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة, المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة) تشمل الأجزاء الشرقية منها .

كما توقعت أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، مكة المكرمة و القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

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التصنيف: محليات

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