الطقس.. أمطار رعدية ورياح سطحية على الرياض والشرقية
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران ، جازان ، عسير الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الرياض ، الشرقية القصيم حائل”، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة.
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
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