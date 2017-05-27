الطقس.. استمرار الأتربة والغبار على على 8 مناطق بالمملكة
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.
وأورد التقرير، أن السماء ستكون غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة، في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
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