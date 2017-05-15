العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الطقس.. استمرار الأمطار الرعدية على “4” مناطق بالمملكة

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الطقس.. استمرار الأمطار الرعدية على “4” مناطق بالمملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة والمرتفعات منها.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية على منطقة المدينة المنورة ومناطق (الجوف ، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض .

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التصنيف: محليات

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