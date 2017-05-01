الطقس.. استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق بالمملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان ،نجران ,عسير والباحة) ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الحدود الشمالية) والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.