العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الطقس.. استمرار هطول الأمطار على 5 مناطق بالمملكة

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الطقس.. استمرار هطول الأمطار على 5 مناطق بالمملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الرياض , نجران ، جازان ، عسير ،الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ،وأجزاء من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية).

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التصنيف: محليات

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