الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على “8” مناطق بالمملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الشرقية منها ) .

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض).