الطقس.. أجواء شديدة الحرارة على الشرقية وأجزاء من غرب المملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.
كما تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة.
في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من غرب المملكة.
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
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