الطقس.. سماء غائمة على وسط وشرق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير ،الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة

تشمل الأجزاء الشرقية منها. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية

على مناطق تبوك ،المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الجوف ،الحدود الشمالية ،الشرقية .