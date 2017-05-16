الظفرة يرفض بيع خربين للزعيم والسومة ينقله للملكي

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جدة- الرياض – البلاد

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي بتويتر، رفضه عرض نادي الهلال، لشراء بطاقة المحترف السوري عمر خربين، مشيراً إلى وجود أكثر من عرض إماراتي لضم اللاعب. وقال الحساب في تغريدة: الظفرة يعتذر للهلال لشراء بطاقة خربين، علماً أن عدة أندية إماراتية أبدت رغبتها لشراء بطاقة اللاعب، الذي قاربت إعارته على الانتهاء، وأكد حمود المنصوري، نائب رئيس نادي الظفرة الإماراتي، أن إدارة ناديه لم ترفض تجديد إعارة السوري عمر خربين للهلال، موضحا أن إدارة النادي الإماراتي ترفض بيع باقي عقده للهلال، لكنها ترحب بتجديد إعارته. وقال: وصلنا خطاب من الهلال لشراء عقد المهاجم عمر خربين، ورفضنا ذلك تمامًا. وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن الأهلاويين بدأوا التحرك للظفر بخدمات عمر خربين، المعار لنادي الهلال، من فريق الظفرة الإماراتي، والذي سيلعب لقاءه الأخير مع الهلال الخميس المقبل، أمام الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث يقود المهاجم بالفريق الأهلاوي عمر السومة مهمة إقناع اللاعب، على أن تقوم الإدارة بمخاطبة نادي الظفرة رسميا، في حال أبدى اللاعب الرغبة. وكانت الادارة الأهلاوية قد رصدت مبلغا كبيرا لشراء عقده، أو على الأقل الانتقال بنظام الإعارة، لاسيما أن الفريق لديه العديد من الاستحقاقات المهمة في الموسم القادم.