العدد 21937 17 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الظفيري: شكرًا لجمهورنا والقادم أفضل

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الظفيري: شكرًا لجمهورنا والقادم أفضل
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حفر الباطن- البلاد
وجه مبارك الظفيري نائب رئيس نادي الباطن التهنئة لجماهير الفريق، على البقاء في دوري جميل للمحترفين في نسخته المقبلة. وقال الظفيري في تغريدة عبر حسابه على شبكة “تويتر”، موجهة لجماهير الفريق : ألف ألف مبروك… محبي السماوي، وأهل حفر الباطن. موسم ثان في دوري جميل.. نعدكم بالأفضل الموسم القادم، ونعتذر عن التقصير. الجدير بالذكر أن الباطن ضمن تواجده في النسخة المقبلة من منافسات دوري جميل للمحترفين، بالفوز 3-2 على نجران في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لملحق البطولة.

التصنيف: الرياضة

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