العاشر من عيد الفطر موعداً لايقاف خدمات أهالي حي الرويس بجدة

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جدة – وليد الفهمي

علمت “ البلاد ” من مصادرها أن الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع امانة محافظة جدة امهلت سكان حي الرويس بفصل خدمات عن اهالي الحي وقطع التيار الكهربائي عن منازلهم عقب شهر رمضان مباشرة .

وقالت مصادر “البلاد” ان الاهالي تلقوا اشعاراً اولياً بفصل خدماتهم بحد اقصى العاشرة من عيد الفطر المبارك القادم وذلك تمهيداً لبدء التطوير بالحي وتنمية الحي من العشوائيات .

وأشارت المصادر إلي أن الشركة المستلمة للمشروعة ابلغت الاهالي والواقعة عقاراتهم وممتلكاتهم بتنفيذ المشروع بتاريخ 28 – 07 – 1438هــ وذلك للتعاون معها في تنفيذ المشروع والتوجه لمقر الشركة لانهاء وتسليم عقاراتهم .

الجدير بالذكر أن الامير الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، اعلن وفي وقت سابق ، البدء في مشروع تطوير العشوائيات في حي الرويس بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبإشراف لجنة وزارية، لتنمية وتطوير مجموعة من الأحياء المتهالكة التي أصبحت تشكل تهديدًا بيئيًا، وجماليًا، وأمنيًا على واقع ومظهر مدينة جدة العام.

من جانب اخر أكد عمده حي الرويس طلال الجحدلي في تصريح لـ(البلاد) أن بالفعل تم ابلاغ الاهالي بمضمون ايقاف الخدمات موكداً ان التعويض لم يكن مجزي ولا يرضي الاهالي عن التخلي عن منازلهم .

وقال “ثمنت بعض الامتار الى اقل من خمسة الالف وليس من المعقول ان نجد المتر الواحد بشارع الاندلس يساوي الاربعون الف ريال بينما حي الرويس ثمنت الامتار بقيمة لا تتجاوز الخمس الالف ، فيما لم تتجاوز بعض التعويضات لبعض الامتار لــ 1500 الف ريال” .

وأضاف “حضرت لجنة لتعديل أسعار التعويض حيث رفعت سقف السعر الى 180% ولكن تم الطعن بالحكم من قبل الشركة المنفذة للمشروع مبيناً ان جميع المراحل لتطوير الحي 4 مراحل تشمل كل مرحلة 3 اجزاء من الحي” .

وأكدت مصادر “البلاد” أن حي الرويس يقطنه ما يقارب 34 ألف نسمة ، 16 في المائة منهم سعوديون يملكون عقارات الحي .