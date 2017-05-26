العاصم يزور مكتبة جدة العامة

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جدة- واس

زار وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية المكلف الدكتور عبدالرحمن العاصم أمس المكتبة العامة بجدة ، واطلع على أقسام المكتبة وما تحويه من مراجع علمية ومصنفات ودوريات متنوعة في المجالات العلمية والتاريخية والجغرافية والاقتصادية،

وأوضح مدير المكتبة العامة بجدة أحمد الثقفي أنه تم خلال الزيارة الإطلاع على مركز المعلومات وقاعة الألعاب وقاعة الانترنت ومكتبة الطفل والقسم النسائي مشيداً بدورها في ترغيب الأطفال بالقراءة والاطلاع.

كما تمت مناقشة أهداف المكتبة لنشر الثقافة بين شرائح المجتمع وتطوير طرق توصيل المعلومات بالشكل الذي يناسب كل فئة منها، بالإضافة إلى تطوير المكتبة بشكل عام والشراكة المجتمعية بين المكتبة مؤسسات المجتمع ، ما يحقق أهداف المكتبة.