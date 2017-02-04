العالمي يصطدم بالدانة والفرسان في مواجهة الفيصلي

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تقديم – أحمد إلياس

تختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين بإقامة مواجهتين وتجمع المباراة الأولى فريق الخليج مع نظيره النصر على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام فيما يجمع اللقاء الثاني فريقي الوحدة بمنافسه فريق الفيصلي باستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع .

الخليج ×النصر

يستضيف فريق الخليج نظيره النصر على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في مواجهة تنطلق الساعة (٨.٢٠) مساءً ويدخل فريق الخليج اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد (13) نقطة جمعها الفريق في ست عشر مباراة فاز في ثلاث مباريات و خسر تسع مباريات وتعادل في أربع مباريات ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على اللاعبين علي لاوجامي وراشد الرهيب وعلاء آل حجي وبوبكر فوفانا وطلال مجرشي وفي الهجوم اللاعب البرازيلي سانتوس ويغيب اللاعب وأداما فرانسو بسبب الايقاف .

وفي الطرف الآخر يلعب فريق النصر المباراة

الوحدة × الفيصلي

يواجه فريق الوحدة منافسه فريق الفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (٦.٥٠) مساءً و يدخل فرسان مكة اللقاء وهم في المركز الثالث عشر برصيد (13) نقاط حصدها في ستة عشر مواجهة فاز في أربعة مباريات وخسر أحد عشر مباراة وتعادل في واحدة وسيعتمد مدرب الفريق المصري عادل عبدالرحمن على اللاعبين جهاد الباعور وحاتم بلال وعبدالله الشامخ ويحيى مسلم وعبدالاله المالكي وياسر الفهمي وفي الهجوم مختار فلاتة ومهند الفارسي ويغيب عن الفريق اللاعب منصور النجار بسبب الإيقاف .

وفي الجانب الآخر يلعب فريق الفيصلي المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد (14) نقاط جمعها في ست عشر مباراة فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في خمس مباريات وخسر ثمان مواجهات ويعتمد تومسيلاف ايكوفيتش مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين سلطان البيشي وفواز فلاته وأيغور روسي وعمر عبدالعزيز ومارتن مالوتشا ومنصور حمزي ويغيب عن الفريق اللاعب وسام السويد بسبب الايقاف.