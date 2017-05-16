العثور على حطام يشتبه بأنه للطائرة اليابانية العسكرية المفقودة

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أعلنت الشرطة اليابانية أن فرق البحث عثرت على قطع حطام يبدو أنها جزء من طائرة قوة الدفاع الذاتي الأرضية اليابانية المفقودة ، وذلك في غابة في هوكايدو شمالي اليابان ، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الثلاثاء.

وكانت طائرة الاستطلاع “إل.آر2-” قد اختفت من على شاشات الرادار صباح أمس الاثنين بينما كانت تمر فوق جبال على بعد نحو 30 كيلومترا غرب مطار هاكوداتي في أقصى شمال جزيرة هوكايدو .

كما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن وزارة الدفاع أن فريقا من قوة الدفاع الذاتي قد عثر على أربعة أشخاص يعتقد أنهم طاقم الطائرة المفقودة في غابة في هوكايدو بالقرب من موقع الحطام . ولم تتضح بعد تفاصيل حول حالتهم.

وتم نقل الأشخاص الأربعة بمروحية إلى قاعدة لقوة الدفاع الذاتي في هاكوداتي. وكانت الطائرة قد أقلعت قبل نصف ساعة من اختفائها في أجواء طقس سيئة من مطار سابورو أوكاداما. وأفادت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء بأن الطائرة كان على متنها قائد الطائرة وطيار احتياطي واثنان من الفنيين.