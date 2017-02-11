العدالة الجريح يواجه الحزم المستريح وقوة العروبة تصطدم بالفيحاء

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الدمام-حمودالزهراني

تختتم عصر اليوم مباريات الجولة العشرين من دوري الدرجة الاولى بمواجهتين سيكون فيها الكثير من القوة والاثارة والفوز يعني الشيء الكثير لجميع الفرق وكانت مبايات الجولة قد انطلقت أمس الأول الخميس.

العدالة x الحزم

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يستضيف فريق العدالة فريق الحزم في مواجهة قد تكون الكفة الارجح للضيوف القادمين من الرس بانتصار الاسبوع الماضي 2-صفر على نجران وهو الفوز المعنوي الذي يتسلح به الفريق لمواجهة اصحاب الارض فريق العدالة الذي يسعى للخروج من الكبوة وتعويض الخسارة الاخيرة الكبيرة 4-2 لذا سيكون لقاء قويا عنوانه الثلاث نقاط.

العروبة x الفيحاء

على ملعب نادي العروبة يلتقي فريق العروبة مع فريق الفيحاء في مواجهة لاتقل أهمية عن المواجهة الاخرى ثلاث نقاط مهمة لكل فريق العروبة يسعى لتعويض خسارته من أحد 2- صفر فيما يسعى الفيحاء الى تعويض التعادل الماضي 1-1 من امام ضمك.