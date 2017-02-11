العرضة الجنوبية والدمة تستهوي زوار قرية عسير

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الجنادرية – البلاد

استقبلت قرية عسير التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة مهرجان الجنادرية 31 زوارها بالألعاب الشعبية والفلكلور الذي تضمن لون العرضة الجنوبية والخطوة العسيرية واللعب الشهري وفرقة رجال المع ولون الدمّة والخطوة التهامية, حيث تضمنت تلك الألوان ايقاعات متنوعة من البيئة الجنوبية, التي استهوت الزوار الذين توافدوا إلى قرية عسير .

وأوضح المشرف على قرية عسير عبدالرحمن العسيري، أن لون العرضة بصفة عامة يتضمن الخطوة والعرضة الجنوبية واللعب الشهري والعديد من الألوان التي تمثل منطقة عسير, مشيراً إلى أن منطقة عسير غنية بتراثها الأصيل وتنوعه الكبير الذي يمتد من ساحل البحر غرباً ثم جبال السراة حتى صحراء الربع الخالي شرقاً, وبالتالي فإن ما بين الساحل والجبل والسهل يشكّل تناغماً وتنوعاً ثقافياً يضفي على قرية عسير حضوراً مميزاً.

وبيّن المسؤول عن النشاط الثقافي والأدبي بالقرية أحمد المنجحي من جهته، أن قرية عسير التراثية ذات لون وطابع خاص لما تتمتع به من تنوع ملفت حاز على اعجاب الزوار، مشيرًا إلى أنه يشارك في فرق عسير الفلكلورية أكثر من 50 مشاركاً وخمسة شعراء، بالإضافة إلى حضور الزي العسيري المعروف في منطقة عسير.