العروض الشعبية بالجنادرية تبهر 900 ألف زائر وزائرة

شارك عبر واتساب

الجناردية- البلاد

استطاعت العروض الشعبية والتراثية التي احتضنتها أرض الجنادرية، تلبية ميول ورغبات أكثر من 900 ألف زائر وزائرة، استقبلتهم بوابات القرية التراثية بالجنادرية في تاسع أيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 31، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وأوضح قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، أن إحصائية عدد الزوار لهذا اليوم تعد الأكثر منذ انطلاقة هذه الدورة من المهرجان،

مؤكداً أن إدارة المهرجان والجهات الحكومية والأهلية المساندة، كانت جاهزة لتقديم خدماتها بمثالية، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الله جل وعلا أولاً، ثم التنسيق والتعاون الدائمين بين الجهات المعنية بهذا الشأن، لاسيما وأن كلاً منها اعتاد على أداء دوره والمهام المنوطة به باحترافية ومهنية عاليتين .