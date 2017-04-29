العقاري: لا نتعامل مع أي قروض ربوية

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جدة ــ البلاد

شدد صندوق التنمية العقاري على ان جميع قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد الصندوق العقاري في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لا يتعامل مع أية قروض ربوية.

وكان الصندوق قد وقع مع كل من بنك الرياض والعربي الوطني ومصرف الانماء وبنك البلاد و مصرف الراجحي والبنك الأهلي والسعودي الفرنسي وبنك الجزيرة إضافة إلى شركة بداية لتمويل المنازل وشركتي أملاك العالمية و”سهل” لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين.