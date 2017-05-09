العقاري يعيد فرق الأرباح لمن دخله أقل من 14 ألفاً

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جدة ــ البلاد

اعلن صندوق التنمية العقارية، إعادة فروق التمويل المدعوم للأشخاص الذين قاموا بدفع جزء من الأرباح ودخلهم أقل من 14 ألف ريال.

وكان الصندوق قد اعلن فى وقتاً سابق إعادة حاسبة الدعم، إلى الموقع الرسمي للصندوق بعد ان اجرى عليها التعديلات لتتوافق مع آلية الدعم الجديدة، وقال الصندوق في حينه “‏إذا كان دخلك الشهري أعلى من 14 ألف ريال، يمكنك حساب نسبة دعمك بنفسك باستخدام (حاسبة الدعم).

وأعلن الصندوق، في وقت سابق، صدور قرار وزير الإسكان الذي تضمن منح التمويل دون أي أرباح لمن دخلهم 14 ألف ريال أو أقل من المستفيدين من الصندوق بعد أن تم صرف النظر عن عدد أفراد الأسرة الذي كان يطبق سابقا.