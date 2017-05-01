العدد 21922 02 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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العقيد يعادل رقم الأسطورة

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العقيد يعادل رقم الأسطورة
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رفع مهاجم الأهلي عمر السومة رصيده التهديفي إلى 24 هدفا، في صدارة ترتيب الهدافين، وبفارق ثمانية أهداف عن ملاحقيه الريداوي إسماعيل بانجورا، والاتحادي محمود كهربا ،والوحداوي مختار فلاتة؛ حيث حسم بشكل رسمي لقب هداف دوري جميل للمرة الثالثة على التوالي، معادلًا رقم الأسطورة ماجد عبدالله، الذي سبق له تحقيق لقب هداف الدوري أعوام 79م، و80م، و 81م، حيث يحتاج الثلاثي للحاق بالسومة لثمانية أهداف لمعادلته، وهذا يعد أمرا صعبا، لاسيما أنه لم يتبق إلا جولة واحدة في دوري جميل.

التصنيف: الرياضة

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