العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

العكايشي يجلد مرتضى منصور

0 تعليق 112 مشاهدة
العكايشي يجلد مرتضى منصور
شارك عبر واتساب

جدة- البلاد
شن محترف الاتحاد اللاعب التونسي أحمد العكايشي، هجوماً لاذعاً ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في معرض رده على تصريحات أدلى بها يوم أمس خلال برنامج تلفزيوني، والتي قال فيها: إن العكايشي عرض على نادي الزمالك، لكن سعره غال؛ كونه لاعب يعشق المال. هذا الكلام استفز المحترف التونسي، الذي قال عبر حسابه الشخصي على تويتر: مرتضى منصور، سكت دهرًا، ونطق كفرًا. أحب أن أعلمك أنه مع احترامي لجماهير نادي الزمالك، وتاريخه، إلا أنني لا أرغب يومًا في اللعب فيه؛ طالما أنت رئيسه.

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق