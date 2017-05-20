“العلاقات السعودية الأمريكية” ورشة عمل بمعهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

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عقدت اليوم في الرياض ورشة العمل الثالثة عن العلاقات السعودية – الأمريكية بتنظيم من مركز الدراسات الأمريكية في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية،بحضور عدد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين المهتمين.

وافتتحت ورشة العمل المقامة بفندق نارسيس الرياض، بكلمة للمدير العام للمعهد الدكتور عبدالكريم بن حمود الدخيل، رحب فيها بضيوف الورشة من الولايات المتحدة الأمريكية وأصحاب المعالي المشاركين من وزارة الخارجية ومجلس الشورى وعدد من الجهات الحكومية ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية والجامعات السعودية، متمنياً أن تخرج ورشة العمل بالنتائج المرجوة منها، ثم ألقى الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، من وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية كلمة نوه فيها بتطور العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة .

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة مجلس سياسات الشرق الأوسط في واشنطن السفير ريتشارد شميرير كلمة عد فيها الورشة دليل على العلاقات الودية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية، متمنياً للمشاركين كل توفيق.

وتضمنت ورشة العمل أربع جلسات: الأولى بعنوان: العلاقات السعودية – الأمريكية ، وترأسها مدير عام المعهد الدكتور عبدالكريم الدخيل، وتحدث فيها من الجانب الأمريكي مدير مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير فورد فريكر، ومن الجانب السعودي الدكتور مشاري بن عبدالرحمن النعيم، الأستاذ المشارك السابق في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: العلاقات الاقتصادية والتجارية: رؤية المملكة 2030 والشراكة الامريكية – السعودية ، وترأسها الدكتورعلي بن محمد القرني من معهد الامير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، فيما قدم أوراقها من الجانب السعودي الاقتصادي السفير

الدكتور عبدالله بن إبراهيم القويز، والدكتورة نورة بنت عبد الرحمن اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود، كما تحدث فيها من الجانب الأمريكي مدير مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير فورد فريكر، وجوناثان بيرن، من مكتب وائل عبدالرحمن العيسى للمحاماة القانونية.

جاءت الجلسة الثالثة بعنوان: المتغيرات الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط: الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية ، وترأسها المدير التنفيذي لمجلس سياسة الشرق الاوسط الدكتور توماس ماتير، وتحدث فيها من الجانب الأمريكي رئيس مجلس ادارة مجلس سياسات الشرق الأوسط السفير/ ريتشارد شميرير، ورئيس الأكاديمية الأمريكية للدبلوماسية السفير رونالد نيومان، ومن الجانب السعودي المشرف على مركز الدراسات الامريكية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور صالح بن عبدالله الراجحي.

وكان عنوان الجلسة الرابعة: مستجدات المنطقة وأمن الخليج العربي: إيران، العراق، واليمن ، وترأسها رئيس الأكاديمية الأمريكية للدبلوماسية السفير رونالد نيومان، في حين قدم ورقتها من الجانب الأمريكي الدكتور جون الترمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية،

ومن الجانب السعودي قدم الورقة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن جبر الحمادي.

وأشاد المدير العام لمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالكريم الدخيل بما حظيت به هذه الورشة من اهتمام وما لقيته من حضور وما قدم فيها من أوراق ستكون معينة على تنمية وتطوير العلاقات السعودية الأمريكية.