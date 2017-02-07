العمل : التسجيل في حساب المواطن مفتوح لمن دخلهم فوق 20 ألفا

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جدة ــ البلاد

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنبيه على عدم وجود حد أعلى براتب 20 ألف ريال للتسجيل في حساب المواطن، مشيرة إلى ان الحد الاعلى سيتم إقراره لاحقا حينما يتم اقرار سياسة البرنامج، وأن على الجميع التسجيل بمختلف أنواع وقيم دخلهم.

وقال المشرف على برنامج حساب المواطن، المهندس ماجد العصيمي، أن “20 ألف ريال وضع كمثال توضيحي أثناء عرض الميزانية، ولا يوجد سقف أعلى الآن للدخل، وسيوضع السقف إذا أقرت سياسة البرنامج”.

وأضاف: ” أي مواطن كانت حالته الاقتصادية، أيا كان دخله، أيا كانت حالته الاجتماعية، أيا كانت حالته الوظيفية، سواء عاطلا أو متقاعدا، أو يعمل، المطلوب من الجمع التسجيل وإضافة البيانات، وحينما يتم إقرار السياسة يتم إبلاغه إن كان مستحقا”.

وفى السياق كشفت مصادر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن أصحاب الأسر “العوائل” تصدروا عدد المسجلين في “حساب المواطن” بنحو 61%، يليهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في المرتبة الثانية بنسبة 34%.

وجاء المواطنون في مساكن مستقلة أي (العزاب) في المركز الثالث بنسبة 4.4%، أما السيدات فرابعا بنسبة 0.25%، يليهن في المركز الخامس والأخير حاملو بطاقات التنقل بنسبة 0.02%، وفقا لاحدث إحصائية صادرة عن البرنامج”.

وتنحصر الفئات المستفيدة من البرنامج، في الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدي الضمان الاجتماعي “سيتم إلحاقهم بالبرنامج بشكل آلي دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة”، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وجرى تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات، هم أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

وبلغ عدد المسجلين في البرنامج 2.119.825 تسجيلا، فيما بلغ عدد الطلبات المكتملة 1.500.426 طلبا، والطلبات غير المكتملة 619.400.