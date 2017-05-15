“العمل” تتيح خدمة المحادثات الفورية لمستفيدي الضمان

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طورت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر البوابة الإلكترونية الموحد ثنائية اللغة، المحادثات الفورية، بالإضافة إلى تطوير ونشر البيانات المفتوحة، وتطوير وتوفير الخريطة التفاعلية مع مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأتاحت الوزارة عبر بوابتها الجديدة، رصد وجمع ونشر جميع الأنظمة واللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على البوابة الإلكترونية الموحدة، لكي تكون مرجعًا دائما لأنظمة ولوائح الوزارة، بالإضافة إلى نشر دليل خدمات إلكترونية موحد، لجميع خدمات الوزارة من قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير تقويم موحد يظهر الفعاليات والأحداث الخاصة بالوزارة.

وتسعى الوزارة من خلال البوابة الموحدة إلى أن تشمل قطاع العمل والتنمية الاجتماعية ثنائية اللغة، وتحسين وتطوير وتبسيط رحلة المستفيد مع الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.