“العمل” تتيح 40 ألف سيرة ذاتية للعمالة المنزلية على “مساند”‎

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تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة من خلال برنامج “مساند”، الذي بلغ عدد المواطنين والمواطنات المسجلين فيه أكثر من 600 ألف مواطن.

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة لموقع (مساند)، الذي يعد أحد مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، فقد بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61 ألف و411 عاملاً وعاملة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن عدد متصفحي موقع “مساند” وصل حتى الآن إلى 9 ملايين و919 ألف و329 متصفحا، شمل 7 دول تم إطلاق النظام فيها، وتصدرت الرياض وجدة والدمام أعلى المدن زيارة للموقع.

يذكر أن برنامج (مساند) أطلقته الوزارة في 15 جمادى الأولى 1435هـ، الموافق 16 مارس 2014، ليتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، بالإضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات العلاقة، وبالإمكان الاستفادة من خدمات الموقع بزيارته على الرابط التالي https://www.musaned.gov.sa/.