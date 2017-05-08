“العمل” تدرج “1713” من ذوي الإعاقة في برنامج الإعانة المالية

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أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1713 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في قوائم الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد التأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليهم.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة د. نايف الصبحي، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج سيبدأ شهر شعبان الجاري، مبيناً أن هذا العدد يمثل جميع قوائم الانتظار للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، بعد البدء بتطبيق شروط الاستحقاق بشكل آلي، وإيقاف الإعانة عن غير المستحقين، موضحا أن المستفيدين من برنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة تم إلحاقهم بالبرنامج، بعد تحديث بياناتهم الشخصية، ورقم الحساب البنكي لهم.

وأكد الصبحي، على أنه سيتم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم للبرنامج البالغ عددهم 1713 ألف مستفيد برسالة نصية، تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي (الآيبان)، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في إدراج جميع من يتقدم لها بطلب الإعانة المالية من الأشخاص ذوي الإعاقة.