(العمل) تدشن حملة للتبرع بالدم

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الباحة – واس

دشن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي بمنطقة الباحة .

وانطلقت الحملة بقاعة الاستقبال بالفرع حيث بادر مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية والأسرة جمعان الزهراني وموظفي الفرع والمراجعين بالتبرع بالدم .

وعبر الزهراني, عن شكره وتقديره لإدارة المختبرات على دعمهم وتجهيزهم الموقع لتنفيذ هذه الحملة للتبرع بها للأبطال، الذين قدموا أنفسهم ودماءهم لحماية الوطن ومقدساته داعيا الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها أمنها واستقرارها .