(العمل) تعلن وقف استقدام وظائف أطباء الأسنان

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جدة ــ البلاد

اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقف استقدام وظائف أطباء الأسنان، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” تم وقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، بهدف إتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات.

فيما لم تكشف الوزارة عن مصير الأطباء الأجانب الذين يعملون حاليا داخل المملكة.